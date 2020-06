Oggi in tv 22 giugno, i simboli del fascismo e l'antica Roma su Rai 3 e Rai Storia con Paola Salvatori e Paolo Mieli

22 giugno 2020 a

a

a

Si torna a parlare di fascismo in televisione. La professoressa Paola Salvatori e Paolo Mieli in Passato e presente rivivono alcuni aspetti del Ventennio. Dal fascio littorio al passo romano fino al saluto a braccio teso, sono solo alcuni dei simboli derivati dall'antica Roma che il fascismo utilizzava a scopo propagandistico. L'appuntamento oggi in tv 22 giugno è alle 13.15 su Rai 3 e alle 20.30 su Rai Storia. Il richiamo alla romanità non si limita però solo all’apparato simbolico, ma si estende all’architettura e all’urbanistica. Architetti e urbanisti del regime sperimentano nella Capitale numerosi e discussi interventi: i cosiddetti sventramenti del centro storico. L'uomo nuovo, che il fascismo si propone di forgiare, assume i tratti del cittadino romano, mentre il regime di Mussolini si vota a ripetere le gesta della Roma imperiale. Un obbiettivo che il fascismo pensa di aver raggiunto con la conquista dell’Etiopia, quando il mito della Roma imperiale sembra trasformarsi in realtà.