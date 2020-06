Stasera in tv, Giovanni XXIII il Papa della bontà su Rai 1 (ore 0.25)

21 giugno 2020 a

Stasera in tv. Stanotte, tra domenica 21 e lunedì 22 giugno, andrà in onda su Rai 1 (ore 0.25) l'ultima delle inchieste della serie "L'uomo in bianco", dedicate al Novecento dei Papi. L'ultimo reportage è intitolato "Giovanni XXIII, il Papa della bontà" di Stefano Girotti. Per tutti affabile, diretto, sincero. Una ricostruzione attraverso le testimonianze del cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio consiglio per la cultura, e i ricordi del suo aiutante di camera, Guido Gusso. Il contesto storico e politico del pontificato di Giovanni XXIII nella ricostruzione di Alberto Melloni, storico e segretario della Fondazione Scienze Religiose di Bologna. Il suo pontificato ha aperto la Chiesa alla modernità andando oltre la bontà con la quale amiamo ricordarlo. E' il Papa che, per primo, valicherà i confini del Vaticano per abbracciare il mondo intero. Dialogo, amicizia, preghiera sono stati i suoi punti fermi.