Stasera in tv 21 giugno "Non dirlo al mio capo" con Vanessa Incontrada

Stasera in tv 21 giugno in onda "Non dirlo al mio capo", altre due puntante della fiction in replica (Rai 1 or 21,25) interpretata da Vanessa Incontrada, affiancata da un cast pieno di volti familiari al grande pubblico, da Lino Guanciale a Chiara Francini, da Giorgia Surina ad Andrea Bosca.

Stasera in tv 21 giugno su Tv8 prima stagione della serie Gomorra

Sono il quinto e il sesto episdio, dal titolo “La vita che verrà” e “Premio o punizione“. La trama: Enrico viene aggredito per aver difeso una banca, Romeo è rientrato a scuola e Lisa, durante una festa, ha lasciato a troppe persone il suo numero, suscitando la gelosia di Enrico. È così che conosce Fabrizio Del Corso.