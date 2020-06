Ivan Gonzalez, sesso in tv con Oriana Marzoli nel sacco a pelo nel reality La casa fuerte. Il video hot

20 giugno 2020 a

Ivan Gonzalez fa ancora notizia. Lo abbiamo conosciuto in Temptation Island Vip, Uomini e Donne e in ultimo al Grande Fratello Vip. I reality sono il suo forte e in Spagna fa furore. Ivan si è reso protagonista di una notte di passione consumata davanti alle telecamere con Oriana Marzoli, anche lei ex tronista. La scena è avvenuta nel programma di Telecinco La casa fuerte.

I due si frequentavano già prima dell'ingresso nel reality. Il sito di Telecinco ha pubblicato il video hot. E' successo che Marzoli e Gonzalez hanno avuto una litigata furiosa al termine della quale lei l'ha allontanato da sé:

La notte, i due hanno dormito insieme in un sacco a pelo e i rumori emessi sotto le coperte lasciano poco spazio a dubbi.