Stasera in tv 21 giugno "Una notte da leoni 3" con Cooper, Galifianakis, Chung e Goodman

Stasera in tv 21 giugno "Una notte da leoni 3" (Italia 1, ore 21,30). Riuscitissima commedia del 2013, la regia è di Todd Phillips e nel cast ci sono Bradley Cooper, Zach Galifianakis, Jamie Chung, John Goodman, Melissa McCarthy, Justin Bartha, Heather Graham, Ed Helms, Ken Jeong e Gillian Vigman.

Palinsesti Rai: conferme per Venier, Amadeus e Conti. Torna Clerici, cambiano Balivo e Sciarelli, fuori Cuccarini. Chance per un umbro

La trama: sono passati due anni dopo quello che e' accaduto prima a Las Vegas e poi in Thailandia. Phil (Bradley Cooper), Stu (Ed Helms) e Doug (Justin Bartha) vivono tranquilli e senza particolari eventi che scuotano le loro esistenze mentre Alan (Zach Galifianakis) è l'unico del gruppo di vecchi amici che non ha ancora trovato uno scopo nella vita. Quando una crisi personale colpisce Alan e lo spinge a chiedere l'aiuto di cui ha bisogno, Phil, Stu e Doug non mancheranno di accompagnarlo in un viaggio on the road, durante il quale ne vedranno delle belle.