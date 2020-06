Stasera in tv 21 giugno c'è Gomorra: su Tv8 la prima stagione della serie

20 giugno 2020 a

Stasera in tv 21 giugno inizia la stagione uno di "Gomorra" - serie tv che ha spopolato su Sky - e ora in chiaro su Tv8. La serie racconta questo, la storia del clan dei Savastano, una delle organizzazioni più potenti e influenti di tutto il napoletano che gestisce il traffico di droga e della criminalità organizzata.

I Savastano sono una famiglia agguerrita, violenta e Don Pietro è il boss, temuto e rispettato da tutti. Al suo fianco Donna Imma, moglie tenace e fedele, pronta a tutto pur di salvaguardare il bene della famiglia. In questa serie, dove il male la fa da padrona, le colpe dei padri ricadono sempre sui figli e Genny Savastano, ancora troppo giovane e immaturo, sa che non può scegliere una vita diversa da quella che hanno scelto per lui Pietro e Imma. Tra feste, lusso e bravate, il compito di iniziare Genny alla vita criminale tocca al braccio destro di Don Pietro, Ciro Di Marzio. La lotta per la supremazia è ardua e i clan rivali sono sempre sul piede di guerra. Salvatore Conte, uomo cinico e crudele, è stanco del suo ruolo marginale all’interno della scena criminale ed è pronto a muovere guerra ai Savastano, proprio quando il boss finisce in carcere.