Ciao Darwin di sabato 20 giugno 2020 su Canale 5, chi è Madre Natura: il video con le evoluzioni

Stasera, sabato 20 giugno 2020, in prima serata su Canale 5, va in onda un'altra replica dell'appuntamento con la settima edizione di Ciao Darwin. La sfida della settimana dell'esilarante programma condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti è tra "Io so io" contro "Noi non semo". I nomi delle due squadre si rifanno alla celebre battuta di Alberto Sordi nel film Il Marchese del Grillo.

Le due categorie umane si sfideranno per capire qual è la caratteristica prevalente nell'uomo del nuovo millennio. A capitanare le due squadre, rispettivamente, la Marchesa D'Aragona e Manuela Villa. Per il ruolo di Madre Natura troviamo la modella Kristýna Teimerová.

A questo proposito un video con le evoluzioni di Madre Natura è stato pubblicato su Mediaset play.