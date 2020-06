Temptation Island 2020, cambia la data: inizia prima su Canale 5. E ci sono già due coppie ufficiali

20 giugno 2020 a

Il conto alla rovescia per Temptation Island è cominciato. Il reality estivo di Canale 5 guidato da Filippo Bisciglia dovrebbe tornare prima del previsto sul piccolo schermo. I palinsesti resi noti da Publitalia ’80, concessionaria della pubblicità delle reti Mediaset, avevano indicato il 7 luglio come giorno di inizio. Tuttavia, TvBlog, nelle scorse ore, ha fatto sapere che con ogni probabilità il programma sarà messo in onda prima. La data è giovedì 2 luglio. Le registrazioni, secondo la fonte, sarebbero infatti a buon punto.

Ufficializzati intanto dalla produzione di Temptation Island i nomi di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, e quelli di Pietro Delle Piane e Antonella Elia: sono le prime due coppie del reality.

Temptation Island 2020, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso seconda coppia ufficiale. Il video di presentazione

Temptation Island 2020, 2 coppie ufficiali confermate

Nelle ultime ore hanno trovato conferma i rumors delle scorse settimane relativi a due coppie partecipanti. Infatti, sono stati ufficializzati dalla produzione di Temptation Island i nomi di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, e quelli di Pietro Delle Piane e Antonella Elia. Per quest’ultima c’è stata un’abbuffata di reality nel 2020 visto che è fresca della partecipazione alla quarta edizione – targata Alfonso Signorini – del Grande Fratello Vip. Per la torinese, giusto il tempo di ricaricare le pile in quarantena e poi via verso la Sardegna per un’altra avventura televisiva. Si prevedono nuove performance vulcaniche, in pieno stile ‘Antonellina’. Inoltre, nello show delle tentazioni, si conoscerà meglio il suo compagno, l’attore Pietro, già protagonista indiretto al GF Vip per delle memorabili (o no?) apparizioni nella Casa più spiata d’Italia e nei talk di Barbara d’Urso.