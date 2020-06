Non è l'Arena di domenica 21 giugno 2020 su La7: puntata speciale di Massimo Giletti, inchiesta boss mafiosi. Le anticipazioni

20 giugno 2020 a

Appuntamento, domenica 21 giugno, alle 20.30 su LA7, con Non è l'Arena. Nel programma de La7 condotto da Massimo Giletti saranno riproposti alcuni passaggi fondamentali dell’inchiesta sulle “Scarcerazioni dei boss”, che ha travolto il modo della politica giudiziaria. A completare il quadro di documenti e testimonianze raccolte da Massimo Giletti nel corso delle puntate è stata l’audizione di giovedì scorso del consigliere del Csm Nino Di Matteo in Commissione parlamentare antimafia.

L’ex pm non solo ha confermato quanto dichiarato nella telefonata con Massimo Giletti fatta a “Non è l’Arena”, ma ha circostanziato dettagliatamente la vicenda della sua nomina a capo del Dap offerta e poi ritirata dal ministro della Giustizia. Un’inchiesta che ha scosso i palazzi del potere, con le dimissioni del capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Francesco Basentini, il caso Di Matteo-Bonafede per la mancata nomina dell’ex pm antimafia al vertice del Dap nel 2018, la mozione di sfiducia al Guardasigilli e gli interrogativi sulla circolare che sarebbe all’origine della concessione dei domiciliari a quasi 500 mafiosi.