Linea Verde su Rai1 domenica 21 giugno 2020: al mare percorrendo la via Aurelia tra paesi e necropoli

Domenica 21 giugno, Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli faranno una gita al mare e nella puntata di “Linea Verde”, in onda alle 12.20, su Rai1 quando percorreranno la Via Aurelia.

L’antica strada consolare, oggi Strada Statale 1, li porterà a scoprire posti incredibili: aziende agricole con allevamenti e prodotti di stagione, borghi suggestivi come quello di Tragliata e di Ceri. Poi Cerveteri che, oltre alla magia della sua storica Necropoli, nei suoi forni antichi, produce un pane eccezionale. Inoltre, prima di godere del fascino dell’Oasi di Torre Flavia i due conduttori faranno una sosta in trattoria calandosi nell’atmosfera degli anni ‘60 ai tempi del film “il Sorpasso”.

E Peppone? Anche lui dalla sua Potenza ha voglia di mare, e in una sorta di Basilicata coast quel che coast chissà se riuscirà a raggiungere la spiaggia.