Stasera in tv sabato 20 giugno 2020, cosa vedere: da Ciao Darwin 7 a 20 anni che siamo italiani

Cosa vedere stasera, sabato 20 giugno 2020, in televisione. Ecco una guida a programmi e film sulle varie reti per gli italiani che rimangono a casa. Spazio a "20 anni che siamo italiani" su Rai Uno e "Ciao Darwin 7" su Canale 5. Atteso il film thriller "Ossessione senza fine"su Rai Due, il film commedia con Alberto Sordi "Permette?" su Rai Tre, il film drammatico "Il giovane Karl Marx" su Rai Movie e il film fantastico "The Warriors Gate" su Italia Uno.

Vediamo cosa offrono in prima serata, nel dettaglio, i vari palinsesti

Rai Uno 21:25 – 20 anni che siamo italiani (Show musicale)

Rai Due 21:05 – Ossessione senza fine (Film thriller)

Rai Tre 22:00 – Permette? (Film commedia)

Rai Movie 21:10 – Il giovane Karl Marx (Film drammatico)

Rete 4 21:27 – Una vita (Serie tv)

Canale 5 21:20 – Ciao Darwin 7 (Game Show)

Italia Uno 21:20 – The Warriors Gate (Film d'azione/fantastico)

La5 21:10 – Inga Lindstrom: La festa di Hanna (Film sentimentale)

La7 21:15 – The Queen: La Regina (Film drammatico)



21:30 – Il collezionista di ossa (Film thriller)

Sky Cinema Uno 21:15 – Teen Spirit: a un passo dal sogno (Film drammatico)

Violet è una ragazza di sedici anni che vive con sua madre. I debiti della famiglia continuano ad accumularsi mentre la giovane sogna di diventare una cantante pop. La sua grande occasione arriva con Teen Spiri, un talent show locale che dà a Violet la possibilità di mostrare tutto il suo talento.