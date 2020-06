Televisione, Barbara D'urso single e in astinenza: Gianni Ippoliti fa una rivelazione a Unomattina in famiglia

20 giugno 2020 a

Gianni Ippoliti sul programma Rai Unomattina in famiglia ha parlato di Barbara D’Urso e della sua situazione affettiva. La conduttrice di Pomeriggio 5 e Non è la D’Urso continua a ribadire di non avere un fidanzato da anni.

Ippoliti, nella rubrica ironica dedicata al gossip con le notizie della settimana, ha svelato un retroscena sulla vita privata della D’Urso. “Si riapre l’inchiesta sul conteggio di quante volte lei abbia fatto l’amore negli ultimi anni, sembrerebbe che ci siano dati poco chiari”, ha detto Gianni Ippoliti. “Lei parla di astinenza però i bene informati stanno riconteggiando tutto perché sembrerebbe che ci siano dei dati non chiari”, ha affermato con ironia. Monica Setta, tuttavia, tralasciando le parole del collega, ha lanciato un messaggio alla conduttrice.che si è procurata un’ustione di secondo grado. “Mandiamole un bacio perché si è ustionata la mano“, ha detto la Setta mentre Gianni Ippoliti ha aggiunto – “Si, baci a tutti. Baciamo a tutti“.