Oggi in tv sabato 20 giugno 2020, anticipazioni e ospiti di Silvia Toffanin su Canale 5

20 giugno 2020 a

a

a

Torna Silvia Toffanin con Verissimo. Oggi sabato 20 giugno 2020, alle ore 16.00, su Canale 5,ecco Verissimo – le storie,. largo ai videomessaggi: dalla spiaggia di Cervia e per una buona causa, quello di Arisa in compagnia dei suoi cani, quello della schermitrice olimpica Elisa Di Francisca, tornata ad allenarsi in pedana.

Da Roma la clip dell’ex modella Youma Diakite, che annuncia a Verissimo la sua seconda gravidanza a 49 anni. Infine, in esclusiva, dal Salento il video messaggio di Alessandra Amoroso con i Boomdabash nel backstage del nuovo videoclip Karaoke. I telespettatori potranno rivedere le interviste di Silvia Toffanin a Michelle Hunziker con la figlia Aurora, Rita Pavone, Barbara Palombelli, Enzo Iacchetti e Iva Zanicchi. Come sigla iniziale Nek proporrà una versione inedita di un suo brano, mentre la riflessione finale sarà affidata a Cristina Parodi.