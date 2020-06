The Blues Brothers, film cult che compie 40 anni. Il video

20 giugno 2020 a

Il 20 giugno 1980 usciva il film "The Blues Brothers" di John Landis con John Belushi e Dan Aykroyd. Una pellicola diventa iconica, un autentico cult che oggi compie 40 anni. Cast straordinario, colonna sonora indimenticabile, inseguimenti spettacolari: non fu accolto benissimo negli Usa, ma in Europa si rivelò un autentico successo diventando in breve tempo un fenomeno mondiale.

La trama: tutto ruota intorno a Jake e Elwood che devono trovare cinquemila dollari per evitare la chiusura dell'orfanotrofio dove sono cresciuti. Dopo aver avuto la rivelazione in una chiesa ispirato dal reverendo James Brown, Jake con il fratello parte in missione per conto di Dio: l'obiettivo è rimettere insieme la banda e con i soldi dei concerti pagare le tasse e saldare il debito. I due recuperano i musicisti, acquistano gli strumenti nel negozio di Ray Charles e riescono anche a esibirsi in una sala gremita ma per raggiungere il loro scopo hanno creato diversi problemi e sono costretti alla fuga tra mille peripezie. Scene epiche e grande musica oltre ad attori carismatici la ricetta di un successo che dura nel tempo.