Diletta Leotta ed Elettra Lamborghini, sfida esplosiva e i fan vanno in delirio

Una sfida esplosiva che ha mandato in delirio i fan sui social. Diletta Leotta ha condiviso su Instagram una foto con Elettra Lamborghini in cui le due due showgirl mettono in mostra tutte le loro curve sinuose. Tra le due si inserisce Mara Maionchi, la produttrice musicale la butta sullo scherzo e con le mani gonfia la camicia per "mettersi alla pari" con le due giunoniche compagne di viaggio dello show di Rai 1 "Top Dieci" condotto da Carlo Conti. Oltre 400mila like per la foto con le silhouette di Elettra e Diletta in bella mostra. Ascolti tv venerdì 19 giugno 2020: Carlo Conti vince la sfida con la seconda puntata di Top Dieci