Stasera in tv 20 giugno la fiction "Una vita". Le anticipazioni

Stasera in tv 20 giugno la fiction "Una vita" (Rete 4 ore 21,25). La trama delle puntate serali: Ojeda Tapia si presenta a casa di Samuel per dirgli che Ariza e' sparito senza pagarlo e che sara' proprio Alday a dovergli dare la somma pattuita. Samuel chiede un prestito a Liberto, che pero' deve consultarsi con Rosina. Felipe, dopo una breve parentesi positiva, ripiomba nello sconforto per la morte di Celia e si chiude in casa. Eduardo sospetta che Telmo e Luca abbiano intenzione di fuggire e chiede aiuto a Ursula. In soffitta procedono le lezioni di tango sotto la guida di Servante e la supervisione di Rosina. Alcuni partecipanti, pero', stanchi di dover fingere che il tango sia un ballo casto, meditano di lasciare le lezioni. Dal canto suo Susana, decide di assistere assiduamente.