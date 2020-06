Stasera in tv 20 giugno Ciao Darwin. Le anticipazioni dei due schieramenti e i capitani

20 giugno 2020 a

a

a

Stasera in tv 20 giugno in prima serata su Canale 5 (ore 21,20) ennesimo appuntamento in replica con Ciao Darwin. L’edizione in questione è la numero 7. I due schieramenti sono “Io so io” e “Noi non semo”. I nomi delle due squadre si rifanno alla celebre battuta di Alberto Sordi nel film Il Marchese del Grillo. A condurre ci sono Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Palinsesti Rai: conferme per Venier, Amadeus e Conti. Torna Clerici, cambiano Balivo e Sciarelli, fuori Cuccarini. Chance per un umbro

Le due categorie umane si sfideranno per capire qual è la caratteristica prevalente nell’uomo del nuovo millennio. A capitanare le due squadre, rispettivamente, la Marchesa D’Aragona e Manuela Villa. Nel ruolo di Madre Natura la modella ceca Kristýna Teimerová.