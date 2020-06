Fedez, vola online il video "Bimbi per strada (Children)"

20 giugno 2020 a

a

a

Online da poche ore il video ufficiale di “Bimbi per strada (Children)”, il nuovo singolo di Fedez.

Nel video c'è un viaggio visionario e allucinato, in cui spiccano il volto di Fedez e bambini che ballano in gruppo. Realizzato dai fratelli Tudisco, noti per essere giovanissimi art director che hanno collaborato alle campagne globali di brand quali Adidas, Nike e Google e con top international artist, Fedez così si conferma artista innovativo. Il video su Youtube in neanche ventiquattro ore ha già ottenuto quasi 150mila visualizzazioni.