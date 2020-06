Stasera in tv 20 giugno il film "The Warriors Gate" su Italia 1

20 giugno 2020 a

Stasera in tv 20 giugno va in onda il film "The Warriors Gate" (Italia 1 ore 21.30). Pellicola francese del 2016, regia di Matthias Hoene, nel cast ci sono Ni Ni, Uriah Shelton, Dave Bautista e Mark Chao.

La trama: Jack Bronson (Uriah Shelton) è un adolescente timido e deriso dai suoi compagni che vive con la madre, single, la quale fatica ad arrivare a fine mese. Per questo motivo Jack si rifugia in un mondo tutto suo, fatto di computer e videogame. Un giorno il ragazzo, dopo aver ricevuto in dono una misteriosa scatola cinese, viene magicamente trasportato nell'antica Cina.