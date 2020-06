Stasera in tv 20 giugno "The Queen - La regina" con il premio Oscar Helen Mirrer

20 giugno 2020 a

a

a

Stasera in tv 20 giugno il film "The Queen - La regina" (La7, ore 21,15). Pellicola britannica del 2006, regia di Stephen Frear, nel cast ci sono Helen Mirren, Michael Sheen, James Cromwell, Sylvia Syms. La trama: dramma storico biografico sulla Regina Elisabetta II di Inghilterrra. In particolare il film narra del difficile periodo che investì la famiglia reale dopo la morte di Diana. Helen Mirren vinse l'Oscar per la sua interpretazione. Palinsesti Rai: conferme per Venier, Amadeus e Conti. Torna Clerici, cambiano Balivo e Sciarelli, fuori Cuccarini. Chance per un umbro