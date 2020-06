Stasera in tv 20 giugno il film "Permette? Alberto Sordi" su Rai 3

20 giugno 2020 a

a

a

Stasera in tv 20 giugno il film "Permette? Alberto Sordi" (Rai 3 ore 21,45). Prima tv con la regia di Luca Manfredi, nel cast ci sono Edoardo Pesce, Pia Lanciotti, Alberto Paradossi e Paola Tiziana Cruciani.

Palinsesti Rai: conferme per Venier, Amadeus e Conti. Torna Clerici, cambiano Balivo e Sciarelli, fuori Cuccarini. Chance per un umbro

La trama della commedia biografica: gli esordi della carriera del grande Alberto Sordi. Da giovanissimo viene espulso dall'Accademia di Recitazione dei Filod rammatici a Milano per la sua incorreggibile parlata romana, ma Alberto non si arrende e, tornato a Roma, riesce a diventare l'inconfondibile voce di Oliver Hardy, si fa notare sui palcoscenici del Varietà e alla Radio con il personaggio di Mario Pio. In quegli anni stringe un'amicizia destinata a durare nel tempo con il giovane Federico Fellini, che da lì a poco lo dirigerà nello ''Sceicco Bianco'' e nei ''Vitelloni'' (sua la pernacchia più celebre del cinema italiano), si innamora dell'attrice e doppi atrice Andreina Pagnani e raggiunge il trionfo con Nando Mericoni, l'Americano a Roma.