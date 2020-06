20 giugno 2020 a

Stasera in tv 20 giugno, il film "Ossessione senza fine: Il ritorno" (Rai 2 ore 21,20). Thriller del 2016, il regista è Doug Campbell, nel cast ci sono Eric Roberts, Claire Blackwelder, Mark Grossman.

La trama: il dottor Beck, che ha cambiato nome, salva una ragazza adolescente dall'annegamento in Messico ma finisce per innamorarsene. Come sempre accade quando si tratta di lui, sorgeranno alcune complicazioni ma Beck non si farà scoraggiare da niente pur di avere la ragazza dei suoi sogni.