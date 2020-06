Il Segreto su Canale 5, le anticipazioni della soap di Canale 5 con gli episodi da lunedì 22 giugno a sabato 27 giugno 2020

19 giugno 2020 a

Cosa succederà nella soap di Canale 5, Il Segreto, in onda la prossima settimana. Da lunedì 22 giugno, alle ore 15:30 è prevista la programmazione della prime puntate con al centro l'amore tormentato tra Pepa e Tristan. Ecco le anticipazioni degli episodi in onda da lunedì 22 giugno a sabato 27 giugno 2020.

Lunedì 22 giugno

La trama ha inizio nel 1896. Siamo in Spagna e Pepa è una levatrice che presta servizio presso Carlos ed Elvira, due ricchi proprietari terrieri. Purtroppo, a causa della sua ingenuità, cede all'incalzante corteggiamento di Carlos. Così, dopo una notte di passione, rimane incinta. Anche la moglie dell'uomo, Elvira, aspetta un bambino. Pepa ed Elvira partoriscono lo stesso giorno, ma il bambino di Elvira nasce morto. La donna intima a Carlos di scambiare il corpicino del suo bebè con il figlio di Pepa, o gli toglierà ogni ricchezza. Carlos l'accontenta, ma Pepa si accorge subito dello scambio e tenta di riprendersi suo figlio. Elvira la accusa di tentato rapimento e minaccia di ucciderla se non se ne andrà. Pepa è costretta a lasciare la casa.

Martedì 23 giugno



Sono trascorsi sei anni da quelle vicende. È il 1902 e Pepa viene assunta da Donna Francisca per occuparsi di far nascere i figli delle braccianti. Inoltre, dovrà assistere nella gravidanza Angustias. La nuora di Francisca è di salute cagionevole. Il giorno prima di iniziare a lavorare, Pepa va in giro per Puente Viejo per cercare un appartamento. Così, si imbatte in un affascinante militare di nome Tristan. I due passano la notte a chiacchierare. Ma dopo quello che le è accaduto sei anni prima, Pepa è diffidente con gli uomini.

Mercoledì 24 giugno

Tristan, purtroppo, sta molto male. Le sue condizioni continuano a peggiorare e la febbre è sempre più alta. Il dottore dice che non c'è più niente da fare. Pepa, sorpresa di vedere Tristan in quella casa, tenta di fare di tutto il possibile per salvarlo. Prepara un infuso, ma Angustias le intima di non avvicinarsi a lui.

Giovedì 25 giugno

Francisca nota che Pepa sta somministrando uno strano infuso a Tristan. La fa allontanare ma le chiede di non lasciare il villaggio perché se dovesse succedere qualcosa a suo figlio, ne pagherà le conseguenze. Pepa sa bene quello che fa. Quindi lascia l'infuso a Soledad e le chiede di continuare a somministrarlo al fratello durante la notte. La donna si fida e Tristan guarisce. Francisca fa un passo indietro e ringrazia la levatrice. Poi, tenta di organizzare un ricevimento per il figlio ma l'oste Raimundo si rifiuta di darle il suo vino.

Venerdì 26 giugno

Pepa conosce il primo figlio di Angustias, Martin. Riconosce in quel bambino, il figlio che le venne strappato da Elvira e Carlos. Indagando, la levatrice fa importanti scoperte. Carlos ed Elvira sono morti in un incendio. Inoltre, Carlos era figlio di don Salvador. Quest'ultimo ha poi sposato Francisca. Carlos, dunque, era il fratellastro di Tristan e Soledad.

Sabato 27 giugno

Pepa sta per scappare con Martin. Il bambino, però, continua a chiederle di Angustias e la levatrice non se la sente di farlo soffrire. Lo riporta a casa. Viene accolta come un'eroina, perché ha ritrovato il bambino che tutti stavano cercando. Francisca vuole vendicarsi di Raimundo. Così, manomette la diga e fa in modo che i campi dell'uomo non vengano più irrigati.