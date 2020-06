Wanda Nara sempre più esplosiva: scatti hot dalla sua nuova casa extralusso a Parigi

19 giugno 2020 a

Si preannuncia un'estate bollente per Wanda Nara che ha iniziato a godersi un po' di relax. Lo sta facendo a Parigi, nella nuova casa dopo l'acquisizione definitiva da parte del Psg del cartellino del marito Mauro Icardi. In questi giorni l'argentina è tornata in Francia con tutta la famiglia al completo e ha preso possesso della sua nuova casa di lusso.

Molti dettagli non saranno passati inosservati ai fans: giardino immenso, piscina da favola con colonne di marmo. Ma ai fans oltre alla casa non saranno passate inosservate le forme esplosive di Wanda che ha dispensato numerosi scatti in costume, sexy e provocante.