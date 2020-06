Stasera in tv 19 giugno va in onda il film "Transformers 3". Su Italia 1

19 giugno 2020 a

Stasera in tv 19 giugno va in onda il film "Transformers 3". L'appuntamento è su Italia 1 dalle ore 21,30. La pellicola americana di fantascienza ha come regista Michael Bay.

Stasera in tv 19 giugno "Quarto Grado" torna ad occuparsi del caso di Roberta Ragusa

La trama: Shockwave governa Cybertron mentre gli Autobot e i Decepticon sono impegnati sulla Terra. Nel frattempo, Sam Witwicky è diventato adulto e la sua amicizia con il robot Optimus Prime continua a registrare alti e bassi e non pochi ripensamenti.