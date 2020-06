Cinema, Claudia Gerini posa con la figlia Linda. Copertina su Gente

19 giugno 2020 a

Claudia Gerini e la sua bambina. Lei ha 10 anni, si chiama Linda e somiglia moltissimo alla mamma, Claudia. Per posare per la prima volta assieme alla figlia avuta con il musicista Federico Zampaglione, l’attrice ha scelto il settimanale Gente, in edicola da oggi, 19 giugno. Madre e figlia passeggiano e si divertono sulla spiaggia di Fregene.

"Linda è un’artista nata: ama il canto e la recitazione. E' molto estroversa, di carattere mi somiglia", dice la Gerini. L'attrice è stata legata a Zampaglione, cantante dei Tiromancino, dal 2005 al 2016. In precedenza ha avuto relazioni con Alessandro Enginoli (ex marito) e Gianni Boncompagni.