Stasera in tv 19 giugno "Notte prima degli esami - oggi" con Nicolas Vaporidis e Serena Autieri

Stasera in tv 19 giugno "Notte prima degli esami - Oggi" (Rai 3, ore 21,20). Il sequel di "Notte prima degli esami", dove si raccontavano le vicende dei ragazzi nel 1989, questo film è ambientato nel 2006 - in concomitanza con la corsa della Nazionale di calcio italiana alla vittoria dei Mondiali di calcio in Germania - e racconta le vicende di Luca Molinari che deve dare gli esami di maturità, ma una biologa marina gli farà girar la testa portandogli abbastanza distrazioni.

La pellicola, uscita nel 2007, ha come regista sempre Fausto Brizzi ( Nastro d'argento 2007) e nel cast ci sono Nicolas Vaporidis, Giorgio Panariello, Carolina Crescentini e Serena Autieri. Ha incassato oltre 12 milioni di euro.