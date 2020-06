Stasera in tv 19 giugno, il film "Sulle ali della pazzia": prima televisiva su Rai 2

19 giugno 2020 a

a

a

Stasera in tv 19 giugno, il film "Sulle ali della pazzia" (Rai 2 ore 21,20). Thriller canadese del 2019, è una prima televisiva. Regia di Jean Francois Rivard, nel cast ci sono Romy Rosemont, Kari Matchett, Victoria Diamond, Matthew Raudsepp.

Stasera in tv 19 giugno "Top 10". Tra gli ospiti Elettra Lamborghini e Diletta Leotta

La trama: Amber sta per sposare Luke. Jill, la futura suocera, la considera la figlia che non ha mai avuto. Sharon, la madre di Amber, invece, è gelosa della figlia e decide di prendere la situazione in mano per non perderla...