Stasera in tv 19 giugno "Top 10". Tra gli ospiti Elettra Lamborghini e Diletta Leotta

19 giugno 2020 a

a

a

Stasera in tv 19 giugno secondo appuntamento con la trasmissione "Top Dieci" (Rai 1, ore 21,25). Conduce Carlo Conti. Due squadre, ciascuna composta da 3 celebrities, si affrontano in una serie di divertenti round di gioco all a scoperta dell'identità del nostro Paese. Una sfida basata sulle classifiche.

Palinsesti Rai: conferme per Venier, Amadeus e Conti. Torna Clerici, cambiano Balivo e Sciarelli, fuori Cuccarini. Chance per un umbro

Tutte le classifiche protagoniste nel corso della puntata spazieranno dalla musica alla cronaca, dall’attualità al cinema. Obiettivo, conoscere gli usi e i costumi degli ultimi 60 anni del Bel Paese. Stasera la prima squadra sarà formata da Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini e Mara Maionchi, mentre la seconda da Nino Frassica, Diletta Leotta e Cristiano Malgioglio.