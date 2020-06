Stasera in tv 19 giugno "Quarto Grado" torna ad occuparsi del caso di Roberta Ragusa

19 giugno 2020 a

Stasera in tv 19 giugno torna l'appuntamento con "Quarto Grado" (Rete 4, ore 21,25). In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma torna ad occuparsi del caso di Roberta Ragusa, scomparsa il 14 gennaio 2012 a Gello San Giuliano, in provincia di Pisa. Il 10 luglio 2019, la Cassazione ha condannato in via definitiva a 20 anni di reclusione, per omicidio e distruzione di cadavere, il marito della donna: Antonio Logli. Ma la difesa dell’uomo è pronta a giocare una nuova – inedita – carta, per dimostrarne l’innocenza.

Al centro della puntata anche la morte di Alessio e Simone: due cugini 12enni che, lo scorso anno, nel ragusano, sono stati travolti e uccisi da un SUV mentre giocavano davanti a casa.