Barbara d'Urso, infortunio alla mano: nel video racconta come si è ustionata

Incidente nel pomeriggio di oggi, giovedì 18 giugno, per Barbara D'Urso. La conduttrice, suo proprio account Instagram, ha raccontato in un video che cosa le è accaduto.

""C'è una cosa che non avrei voluto condividere con voi, però ho deciso di farlo perché tra due giorni sarò in diretta e l'avreste capito. Mi sono fatta parecchio, parecchio, parecchio male. Non volevo dirlo. È solo che siccome è bella pesantuccia, sono costretta domenica sera ad andare in onda così (con la mano fasciata, ndr). Quando mi sono resa conto che questa cosa qui, dovrò portarla e coprirla con un guanto nero ho capito che ve ne sareste accorti. Tanto vale dire la verità. Ho un'ustione bella importante, è stato un momento doloroso. Sono sotto antidolorifici, però le cose brutte sono altre. Guarirò. Domenica sera sarò così in diretta, tanto vale avvertirvi prima". , ha adetto barbara d'Urso sul social.