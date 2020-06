Tanti auguri Raffaella, l'icona della tv compie 77 anni. Due grandi amori e un unico rimpianto

18 giugno 2020 a

Tanti auguri. Proprio come recita una sua celeberrima canzone, il mondo dello spettacolo oggi, 18 giugno, fa gli auguri a un mito della tv italiana e non solo: Raffaella Carrà. Un'autentica icona, dall'ombelico scoperto al Tuca Tuca, da "Pronto Raffaella?" alle serate di Carramba. Una leggenda vivente che compie 77 anni; un'artista completa, dal ballo al canto fino appunto alla conduzione televisiva. Infine i suoi due grandi amori, Gianni Boncompagni e Sergio Japino. Con quest'ultimo la storia è durata ben 17 anni, con un unico, grande rimpianto. Raffaella avrebbe voluto diventare mamma, ma il bimbo non è mai arrivato: "Sono andata dal ginecologo per un controllo e lì mi è stato detto che ormai era troppo tardi", rivelò nel 2011 a Ok Salute. "Fu come aver sbattuto la faccia contro un muro", raccontò. Ma la Carrà non ha mai mollato neanche da questo punto di vista, riversando il suo amore verso i suoi due nipoti (figli del fratello prematuramente scomparso) e sui diversi bambini adottati a distanza. A dimostrare il grande cuore che Raffaella ha fatto vedere pure in tanti anni di carriera.