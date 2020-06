Elettra Lamborghini, il video di Musica (E il resto scompare) guardato più di 40 milioni di volte. E' il più visto di Sanremo

18 giugno 2020 a

Ancora un record per Musica (e il resto scompare). Il video del brano presentato all'ultimo Festival di Sanremo da Elettra Lamborghini, ha superato abbondantemente 40 milioni di visualizzazioni. Per l'esattezza è già oltre 41,2 milioni. Una enorme soddisfazione per la regina del twerking, visto che il pezzo non era stato accolto con grande entusiasmo dalla critica. Invece a poco più di quattro mesi dalla kermesse canora, Musica (e il resto scompare) è il più guardato e ascoltato della rete, collezionando quasi quattro milioni di visualizzazioni più di Fai rumore, canzone vincitrice presentata da Diodato. Anche nelle radio il pezzo di Elettra è nettamente quello più trasmesso.