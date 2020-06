Uomini e Donne, Ivan Gonzalez ex tronista riceve la notizia da Oriana in diretta tv al reality: potrebbe diventare padre

18 giugno 2020 a

A Ivan Gonzalez la notizia arriva in diretta tv. L'ex tronista di Uomini e Donne ha partecipato al Grande Fratello Vip e ora è nel nuovo reality spagnolo intitolato ‘La Casa Fuerte’. Nello show è entrato con Oriana Marzoli, donna con la quale ha avuto dei rapporti intimi prima di iniziare il programma, come lui stesso ha dichiarato.

Nella casa Ivan è stato informato da Oriana che si è avvicinata a lui con una confidenza:. “Scherzi a parte, non mi sono venute le mestruazioni. Te lo dico seriamente”. “Non puoi tenere un figlio in grembo, uscirebbe pazzo sentendo così tante urla”, la replica dell’ex gieffino. A captare il dialogo è stato il blog Isa e Chia.

Gonzalez, riferisce Gossip e tv, è noto per i suoi flirt come quello con Sonia Pattarino, da lui scelta a Uomini e Donne, e Paola Caruso, ex Bonas di Avanti un Altro. In Italia ha anche partecipato a Temptation Island Vip in qualità di tentatore: intraprese un bel dialogo con Valeria Marini per quella che veine definita una bella amicizia.