Gwyneth Paltrow lancia la sua nuova candela: "Odora come il mio orgasmo"

"Questa odora come il mio orgasmo". E' questo quanto scritto nella candela profumata pubblicizzata dalla popolare attrice Gwyneth Paltrow. Il prodotto è in vendita sul sito di e-commerce Goop e l'attrice lo ha presentato durante la trasmissione The Tonight Show di Jimmy Fallon. La candela è realizzata con profumo al succo di pompelmo e bacche di ribes nero. Per averla bisogna sborsare 75 dollari. Gwyneth Paltrow non è nuova a simili campagne promozionali in versione sexy. Lo scorso gennaio infatti aveva lanciato un'altra candela, dal nome altrettanto particolare: "Questa odora come la mia vagina”. Lo slogan inevitabilmente ha scatenato i commenti dei fan sui social.