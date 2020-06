Elettra Lamborghini, prima rischia di vomitare, poi il vicino con il tic. "Buongiorno un c***o"

18 giugno 2020 a

Il viaggio da dimenticare di Elettra Lamborghini. Lo racconta lei stessa sul suo profilo Instagram. Non deve essere facile prima rischiare di vomitare, poi avere come vicino un passeggero con tic. "Buongiorno un c***o - scrive la regina del twerking sul suo profilo - Quando all'autista dopo avergli detto cento volte che soffro la macchina e che non ci sarebbe stata fretta, quasi mi fa vomitare". E poi: "Buonciolloh un c***o quando nella carrozza del treno in cui sei tu c'è un signore che ha un tic che ogni tre per due dice hem hem beneh". Una foto con mascherina e occhioni sgranati accompagna la Instastoria.