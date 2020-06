Diletta Leotta reginetta del calcio, ma c'è una collega che proprio non sopporta. Ecco chi è

18 giugno 2020 a

Una rivalità si sta facendo sempre più forte nella tv italiana. Si tratta di due bellissime (e bravissime) conduttrici sportive, vale a dire Diletta Leotta, volto noto di Dazn, e Giorgia Rossi, altrettanto giovane giornalista di Mediaset. A lanciare la notizia è il settimanale diretto da Alfonso Signorini "Chi", il quale rivela come Diletta proprio non riesca a fare amicizia con Giorgia. C'è solo "odio professionale" o dell'altro? Il settimanale di Signorini lascia aperto l'interrogativo. In fondo si tratta di due figure belle e competenti, mix che difficilmente si è visto in tanti anni di sport in tv. Che ci sia rivalità mette pure un po' di pepe che non guasta mai.