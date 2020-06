Stasera in tv 18 giugno, su Rai Movie il film The Sentinel. Nel cast Kim Basinger e Michael Douglas

18 giugno 2020 a

a

a

E' The Sentinel il film in programma stasera, 18 giugno, in tv alle ore 21.10 su Rai Movie. Si tratta di una pellicola statunitense del 2006, genere thriller. La regia è di Clark Johnson. Il cast: Kim Basinger, Eva Longoria, Michael Douglas, Kiefer Shutherland. La trama: Garrison viene nominato capo della sicurezza della moglie del presidente degli Stati Uniti. Dopo un attentato al presidente, Garrison viene accusato di tradimento ma in realtà è solo la vittima di un complotto. Non è l'unico problema: l'uomo ha anche una relazione con la first lady. Naturalmente non mancano le emozioni che caratterizzano il film fino al termine