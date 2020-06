Stasera in tv 18 giugno, su Canale 5 torna la serie New Amsterdam. La trama di Sabbath

18 giugno 2020 a

a

a

Stasera 18 giugno in tv nuovo appuntamento con la serie New Amsterdam. Siamo alla stagione 2 e all'episodio numero 14, in programmazione su Canale 5 dalle ore 21.22. Il telefilm si intitola Sabbath. La trama: secondo il sergente Todd per arginare il bilancio occorre tagliare due milioni di spese. Ma Max si rende conto che è impossibile tagliare senza che il personale ne soffra. E' costretto a rifiutare la richiesta di aiuto di Iggy, che combatte contro una burocrazia ottusa per salvare un ragazzo che ha somatizzato il suo stato di emarginazione sociale. Ovviamente non mancano sorprese e colpi di scena.