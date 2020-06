Stasera in tv 18 giugno, su Rai 2 il film Paradise beach dentro l'incubo. Trama e cast

18 giugno 2020 a

Si intitola Paradise Beach - Dentro l'incubo il film in programma stasera in tv su Rai 2 a partire dalle ore 21.20. Si tratta di una pellicola drammatica realizzata negli Stati Uniti nel 2016. La regia è di Jaume Collet-Serra. Nel cast Blake Lively, Oscar Jaenada, Sedona Legge. La trama: una giovane studentessa surfista, si ritrova ad affrontare uno degli incubi peggiori della sua vita: dispersa in alto mare, con una boa come sostegno, cerca di difendersi da uno squalo bianco. Non mancano colpi di scena nella sua complessa lotta contro lo squalo. Riuscirà a salvarsi e a tornare dai suoi cari?