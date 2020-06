Stasera in tv giovedì 18 giugno 2020, programmi e film. Cosa vedere: da Che Dio ci aiuti a Dritto e rovescio

18 giugno 2020 a

Una ricca offerta televisiva, di film e programmi tv, oggi giovedì 18 giugno 2020.Ecco "Che Dio ci aiuti" su Rai Uno, "New Amsterdam" su Canale 5 e "Emigratis" su Italia Uno.

Attesa per il film thriller "Paradise Beach: dentro l'incubo" su Rai Due e la commedia "Lo scapolo d'oro" su La5.

Ecco la nostra consueta guida ai palinsesti con le proposte su cosa vedere canale per canale.

Rai Uno 21:15 – Che Dio ci aiuti (Serie tv)

Rai Due 21:20 – Paradise Beach: Dentro l'incubo (Film thriller)

Rai Tre 21:20 – Ogni cosa è illuminata (Programma d'approfondimento)

Rai Movie 21:10 – The sentinel (Film thriller)

Rete 4 21:27 – Dritto e rovescio (Programma d'approfondimento)

Canale 5 21:25 – New Amsterdam (Serie tv)

Italia Uno 21:30 – Emigratis (Programma d'intrattenimento)

La5 21:10 – Lo scapolo d'oro (Film commedia)

La7 21:15 – Chernobyl (Serie tv)

TV8 21:30 – Un'estate da ricordare (Film commedia)

Sky Cinema Uno 21:15 – L'intruso (Film thriller)

Tom Sykes vive nella soffitta di una casa. Non ci sarebbe nulla di male, se non fosse che la casa in cui si trova quella soffitta è abitata da una famiglia ignara della sua presenza. Il suo intento è quello di uccidere tutti.