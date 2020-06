Tiziano Ferro, una notte in diretta parlando di Jovanotti e Lady Gaga

18 giugno 2020 a

Una notte con Tiziano Ferro. O meglio, una notte in compagnia della voce di Tiziano Ferro. Su Rai Radio1, nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 giugno, Sette su sette, programma condotto da Elisabetta Grande e Gianmaurizio Foderaro, dopo il Gr1 delle 4, si collegherà con il cantante che si trova a Los Angeles dove vive, per quella che viene annunciata come una chiacchierata tra amici.

Si parlerà della nuova produzione estiva di Tiziano con Jovanotti, del recente incontro-intervista che il cantante ha realizzato con Lady Gaga, delle conseguenze del Covid nel mondo della musica e di come saranno organizzati i suoi concerti il prossimo anno. E, ovviamente, del grande amore per la radio. Nel cuore della notte italiana a Los Angeles saranno invece le 19.