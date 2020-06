Adriana Volpe e il presunto flirt con Andrea Denver: il marito di lei, Roberto Parli, lo incontra. Fabio Testi svela

18 giugno 2020 a

Al Grande Fratello Vip 2020 hanno fatto molto discutere. Si era parlato di un presunto flirt tra i due: Adriana Volpe e Andrea Denver. Il modello ha sempre detto di ammirare la conduttrice e di rispettarla. Lei è legata da tempo a Roberto Parli. Si è parlato di gelosie, allontanamenti tra marito e moglie proprio a causa di Denver ma nulla è stato mai confermato. Di recente però c’è stato l'incontro tra Roberto e Denver. E' avvenuto, secondo quanto riporta Il Sussidiario, a casa di un altro ex gieffino, Fabio Testi, che ha ospitato la reunion dei concorrenti dell’ultima edizione e, dunque, suoi coinquilini.

A svelarlo alle pagine del settimanale Chi è stato proprio il padrone di casa, Fabio Testi. “Abbiamo smontato il caso e sono stati abbracci. – ha raccontato il noto attore – Adriana è una bellissima ragazza, Denver un bel ragazzo, il marito è un imprenditore che magari non ha quella vena artistica, ci può essere uno sguardo in più, ma finisce lì”,