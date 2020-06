Stasera in tv 18 giugno, su Rai 1 Che Dio ci aiuti 5: la suora più amata del piccolo schermo. La trama dei due episodi

18 giugno 2020 a

La suora più amata della televisione italiana, torna protagonista stasera 18 giugno in tv dalle ore 21.25 su Rai 1. Sono infatti in programma due episodi della quinta stagione di Che Dio ci aiuti 5. Nel cast oltre alla protagonista Elena Sofia Ricci, anche Francesca Chillemi, Gianmarco Saurino, Arianna Montefiori, Simonetta Columbu e la partecipazione di Valeria Fabrizi. Nel primo episodio dal titolo Basta un click, suor Angela scopre che Maria sta ricevendo delle minacce da un ex-fidanzato e chiede aiuto a Nico. Nel frattempo, Suor Costanza scopre il segreto delle gemelline mentre Valentina sembra aver ritrovato il sorriso grazie ad Azzurra, ma nel suo cuore prende una decisione pericolosa. Nel secondo episodio intitolato Tu chiamale se vuoi fissazioni, mentre suor Angela aiuta Ginevra in un caso che coinvolge i suoi alunni, Nico decide di chiedere a Maria di avere una relazione “esclusiva”, ma vuole davvero lei o sta scappando da un altro amore? Nel frattempo, Azzurra annuncia che metterà di nuovo in vendita il convento, ora che Valentina sta meglio. Rimarrà finché non troverà il compratore giusto....