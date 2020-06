Stasera in tv 18 giugno, Ogni cosa è illuminata su Rai 3: Camila Raznovich su cibo, spazio ed esami di maturità

18 giugno 2020 a

Seconda puntata di Ogni cosa è illuminata stasera 18 giugno in tv su Rai 3 a partire dalle ore 21.20. Il programma condotto da Camila Raznovich unisce divulgazione e intrattenimento. La serata si aprirà con un dialogo con tre protagonisti del mondo del food: Carlin Petrini, fondatore di Slowfood; Cristina Bowerman, chef stellata italiana; e Luca Iaccarino, critico enogastronomico. Il viaggio proseguirà con l’astronauta Luca Parmitano, uno dei più esperti al mondo, recordman europeo di permanenza extraveicolare nello spazio con oltre 31 ore all’attivo. Proverà a raccontare insieme all’astrofisico Luca Perri i segreti della vita nello spazio, tema che da sempre affascina l’uomo e che recentemente ha ricevuto un’ulteriore spinta grazie al lancio della Dragon di Elon Musk. La puntata proseguirà con un approfondimento sugli esami di maturità e sulle particolari condizioni in cui oltre 500mila studenti sono chiamati a concludere le scuole superiori dopo 4 mesi di lockdown. Per capire come affrontare la prova in un anno scolastico così incredibile saranno messi a confronto uno studente e lo psicoanalista Massimo Recalcati.