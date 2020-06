Stasera in tv 18 giugno, Prossima fermata Oriente: su Rai 5 Michael Portillo alla scoperta della Transcaucasia

18 giugno 2020 a

a

a

Stasera in tv, 18 giugno, su Rai 5 (canale 23) nuovo episodio della serie Prossima fermata Oriente. Un viaggio in treno alla scoperta della straordinaria regione della Transcaucasia, ispirato alla storica guida ferroviaria Bradshaw pubblicata nel 1913. Il giornalista ed ex ministro britannico Michael Portillo parte da Batumi, in Georgia, per poi spostarsi nel Paese alla ricerca di tradizioni, storia e luoghi emblematici, tra monasteri e aziende vinicole, fino ad ammirare le maestose montagne del Caucaso. Portillo riparte poi alla volta dell’Azerbaigian, dove conclude il suo viaggio visitando il terminal di estrazione petrolifera più grande al mondo e raccontandone le caratteristiche.