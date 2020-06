Stasera in tv 18 giugno "Alessandro Borghese 4 Ristoranti": puntata nel Cilento

18 giugno 2020 a

Stasera in tv 18 giugno nona (e penultima) puntata di "Alessandro Borghese 4 Ristoranti" in onda su Sky Uno ore 21,15. Il nuovo episodio del fortunato format televisivo è stato girato nel Cilento, in provincia di Salerno, zona della Campania meridionale dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.

Lo chef Borghese, nato a San Francisco ma romano d'adozione, è alla ricerca del miglior ristorante con azienda agricola del Cilento (l'oggetto di bonus è l'antipasto misto). A contendersi il titolo sono: Vincenzo con "Agriturismo La Sfruscià", Tiziana con "Agriturismo Podere Rega", Alessia con "Agriturismo Zio Cristoforo", e, infine, Angelo con "La Fattoria del Cilento".