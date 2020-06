Stasera in tv 18 giugno torna "Emigratis" con le repliche della seconda stagione. Su Italia 1

18 giugno 2020 a

Stasera in tv 18 giugno dopo il successo della terza stagione, Pio e Amedeo continuano a occupare la prima serata del lunedì sera con la repliche speciali della seconda edizione (Italia 1 ore 21,20).

Stasera in tv 18 giugno, "Dritto e Rovescio". Paolo Del Debbio intervista Alessandro Di Battista

Il duo comico si rimette in viaggio per raggiungere le più grandi star, dagli sportivi ai personaggi del cinema e dello spettacolo, che rendono onore all'Italia nel resto del mondo. A loro il difficile compito di tenere a bada i due comici pugliesi, che non hanno nessuna intenzione di pagare vitto e alloggio. Durante i loro incontri non mancheranno momenti di grande divertimento e ironia, ma senza riuscire inevitabilmente a evitare qualche rischio.