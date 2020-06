Stasera in tv 18 giugno, "Dritto e Rovescio". Paolo Del Debbio intervista Alessandro Di Battista

18 giugno 2020 a

Stasera in tv 18 giugno, in prima serata su Retequattro (ore 21,25) appuntamento con Dritto e Rovescio. Paolo Del Debbio intervista, in diretta, Alessandro Di Battista che, negli ultimi giorni, è al centro del dibattito politico con le polemiche interne al M5S. Con lui si farà il punto sull’eventualità di una sua candidatura.

Nel corso della serata, tra i vari temi affrontati, focus sulla crisi economica, tra i gravi ritardi nell’erogazione della cassa integrazione ai lavoratori e le difficoltà per imprenditori e partite iva nell’accesso a bonus, sussidi e finanziamenti a fondo perduto.