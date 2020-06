Chiara Ferragni e Fedez fanno foto alla Cappella Sistina e scatenano le polemiche, ma era tutto regolare

Nicola Uras 17 giugno 2020 a

La visita privata di Chiara Ferragni e Fedez alla Cappella Sistina ha creato un polverone clamoroso ma inutile. La coppia sui social ha pubblicato una serie di foto e di video mentre ammiravano gli affreschi di Michelangelo. Immediatamente l'hashtag #CappellaSistina è diventato trending topic di Twitter. Contemporaneamente molti utenti hanno attaccato i Ferragnez di fare foto proibite - solitamente vietate - nella Cappella Sistina. "Con i soldi si puo fare tutto?!" oppure "Sei sei famoso può fare di tutto" alcuni dei commenti sui social, Che poi sono stati così tanti da far schizzare in alto alle classifiche l'argomento. Peccato che prenotando l'accesso come visita privata - il costo è di 80 euro - si possono fare anche le foto. "Il lato positivo è che da oggi tutti sanno che se prenoti una visita privata puoi fare le foto" ha chiosato il rapper milanese.